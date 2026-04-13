Homem é morto a tiros durante festa em Itapemirim

Um homem foi assassinado com cinco tiros durante uma festa no Parque de Exposições da Vila de Itapemirim, no último domingo (12). Outro homem, de 23 anos, ficou ferido.

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De acordo com informações, o crime ocorreu após uma discussão no evento; no entanto, ninguém foi preso.

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A vítima, de 28 anos, foi atingida no rosto e abdômen. Ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado até a UPA de Marataízes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois. A segunda vítima, foi atingida por raspão e não corre risco de vida.

Segundo a Polícia Militar, pessoas que estavam no local não souberam identificar o autor dos disparos. Além disso, o evento contava com segurança privada, entretanto não houve solicitação prévia de policiamento para atuação no interior da festa.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, e posteriormente liberado para sepultamento.