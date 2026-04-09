Atenção! Pare e siga deixa trânsito lento na BR-262; veja vídeo
Sistema de pare e siga opera no km 100 da BR-262, com trânsito lento e filas nos dois sentidos.
A BR-262, em Venda Nova do Imigrante, opera na tarde desta quinta-feira (9) no sistema de pare e siga. Por esse motivo, o trecho apresenta trânsito lento, com formação de filas nos dois sentidos da rodovia.
Motoristas enfrentam lentidão ao passar pelo km 100, onde o fluxo segue controlado. Dessa forma, o deslocamento ocorre de maneira mais demorada, sobretudo em horários de maior movimento.
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O ponto já havia registrado problemas anteriormente. Durante um período de chuva intensa, parte da pista cedeu, formando uma cratera que ainda não passou por reparo definitivo. Assim, a condição da via exige atenção redobrada dos condutores.
Motoristas que precisam passar pela BR-262 devem considerar as condições atuais da via.
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