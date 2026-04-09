ES cria primeiro Distrito Turístico em Venda Nova do Imigrante

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, assinou nesta quinta-feira (9) o decreto que cria o Distrito Turístico de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante. A medida institui o primeiro distrito turístico oficial do Estado e transforma a região em um polo estratégico voltado ao agroturismo e à valorização cultural.

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Com a nova classificação, o Governo do Estado passa a priorizar investimentos e ações estruturais na localidade. Além disso, o decreto cria um ambiente jurídico e administrativo que facilita a chegada de novos empreendimentos, melhora a infraestrutura e organiza o uso do território com foco no turismo.

Segundo o governo, a iniciativa busca fortalecer a identidade regional e impulsionar a economia local. Ao mesmo tempo, o modelo prioriza a preservação das tradições italianas e a sustentabilidade ambiental. A proposta foi construída em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e com o comitê gestor da região.

A expectativa é que o Distrito Turístico de Pindobas sirva como referência para outras áreas do Espírito Santo com potencial turístico. Dessa forma, o Estado pretende ampliar a geração de emprego e renda por meio da valorização do patrimônio cultural capixaba.

História, cultura e turismo rural

Localizada em Venda Nova do Imigrante, a região de Pindobas reúne importantes marcos históricos. O território abriga a primeira igreja do município, dedicada a Nossa Senhora da Penha, além do casarão da família Scabello, com cerca de 270 anos.

Além disso, a localidade tem forte ligação com a cultura tropeira, já que funcionou como rota estratégica para o desenvolvimento do interior capixaba. Atualmente, Pindobas já se destaca como destino de turismo de experiência e rural.

Entre os principais atrativos estão espaços como a Casa Nostra, o Lago Negro e o Lago de Pindobas. A região também conta com um polo do Sebrae voltado à formatação de produtos turísticos, fortalecendo pequenos negócios e incentivando a agricultura familiar.

Com o novo status, Pindobas passa a integrar uma estratégia mais ampla de desenvolvimento do turismo no Espírito Santo, aliando tradição, economia e planejamento.