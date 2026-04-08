Atendimento ao contribuinte muda de local em Mimoso; veja novo endereço
Atendimento ao contribuinte segue normalmente, agora no prédio da Prefeitura Municipal, com os mesmos serviços.
A Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul transferiu o atendimento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC) para um novo endereço. A partir de agora, o serviço passa a funcionar no prédio da Prefeitura Municipal, conforme informado em nota oficial.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com a mudança, o atendimento aos contribuintes continua sendo realizado normalmente. Além disso, a estrutura mantém a mesma qualidade, organização e compromisso já praticados anteriormente. Dessa forma, os serviços seguem disponíveis sem interrupções para a população.
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Ao mesmo tempo, a Prefeitura garante que o NAC continua oferecendo atendimento completo aos produtores rurais. Assim, os usuários seguem contando com suporte, orientações e todos os serviços necessários. Portanto, a transferência não altera o funcionamento das atividades.
Além disso, a mudança busca proporcionar mais praticidade no acesso ao serviço. Dessa maneira, o novo local centraliza o atendimento dentro da estrutura administrativa municipal. Por outro lado, a equipe permanece preparada para atender às demandas dos contribuintes.
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