Morre Dr. Jander, ex-prefeito de Marataízes

Morreu, aos 73 anos, o ex-prefeito de Marataízes Dr. Jander Nunes Vidal. A informação foi divulgada, nesta quarta-feira (8), por familiares e amigos através das redes sociais.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a causa da morte. Também não foram divulgados detalhes sobre o velório e o sepultamento.

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Nas redes sociais, manifestações de pesar destacam o legado deixado por ele e a importância de sua atuação para o município.

Nascido em 29 de julho de 1952, Dr. Jander atuou como prefeito em períodos entre 2009 e 2016, mas foi alvo de diversos afastamentos judiciais determinados pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJ-ES).