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Atendimento na UBS de Itaoca será suspenso temporariamente; entenda o motivo

Mudança de unidade e transporte de vacinas alteram funcionamento

Saúde em Movimento Itapemirim
Foto: Freepik

A Secretaria Municipal de Saúde informou a suspensão do atendimento médico na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Itaoca na próxima quinta-feira (23). A medida ocorre devido à mudança para uma nova unidade.

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Além disso, a alteração no funcionamento também afeta outros serviços. A sala de vacinação ficará temporariamente suspensa nos dias 22 e 23, ou seja, quarta e quinta-feira. Essa interrupção acontece por causa do transporte da câmara fria.

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O deslocamento dos equipamentos exige o cumprimento de protocolos específicos. Dessa forma, a equipe garante a segurança e a qualidade dos imunizantes durante todo o processo. Por isso, o serviço precisa ser interrompido temporariamente.

Enquanto isso, a organização dos atendimentos segue um cronograma definido. Assim, a suspensão ocorre apenas durante o período necessário para a mudança e adequação da nova estrutura.

Após esse intervalo, os atendimentos retornam normalmente. A unidade volta a funcionar na sexta-feira (24), retomando os serviços médicos e de rotina.

Além disso, os agendamentos também passam por alteração. Os serviços voltam a ser realizados a partir do dia 27, conforme a reorganização da agenda da unidade.

Dessa maneira, a Secretaria de Saúde realiza a transição da estrutura sem comprometer os protocolos técnicos. Ao mesmo tempo, a medida permite a continuidade dos serviços com segurança após a conclusão do processo.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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