Empresa abre vagas para produção e estoque em Cachoeiro

A Desteffani – Alumínio e Vidros, divulgou duas novas vagas de emprego para a unidade localizada em Cachoeiro de Itapemirim. As oportunidades são destinadas às funções de auxiliar de produção e auxiliar de estoque. Dessa forma, a seleção contempla candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos.

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Para participar do processo, os interessados devem residir em Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, a empresa exige que o candidato tenha experiência na atividade desejada. Também é necessário possuir, no mínimo, seis meses de experiência comprovada.

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Outro critério importante envolve a localização dos candidatos. Nesse sentido, a empresa prioriza profissionais que residam em bairros próximos, o que facilita o deslocamento e contribui para a rotina de trabalho.

O salário oferecido é compatível com a categoria. Além disso, a empresa disponibiliza benefícios aos profissionais contratados. Entre eles, estão o vale-transporte, o plano de saúde e o plano odontológico.

Para se candidatar, o interessado deve enviar o currículo por meio do telefone informado. O contato deve ser feito pelo número (28) 3333-5080. Assim, a empresa recebe os dados dos candidatos e realiza a análise conforme os critérios definidos.

Além disso, o processo de seleção considera a experiência profissional e o alinhamento com as funções disponíveis. Dessa forma, os candidatos precisam atender aos requisitos apresentados para seguir nas etapas.