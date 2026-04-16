Atendimento odontológico em Itapemirim será suspenso; confira as datas
Os atendimentos odontológicos serão retomados normalmente no dia seguinte a cada uma das datas informadas.
O atendimento odontológico na rede pública municipal de Itapemirim será temporariamente suspenso nos dias 22 de abril e 5 de maio. A interrupção, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ocorre em função da participação dos profissionais em uma capacitação voltada ao aprimoramento dos serviços ofertados à população.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os dentistas estarão envolvidos em uma oficina sobre os Indicadores do Novo Financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS), iniciativa considerada estratégica para qualificar o atendimento e alinhar as práticas às diretrizes mais recentes do sistema público de saúde.
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A administração municipal ainda destaca que a formação contínua dos profissionais é essencial para garantir maior eficiência, qualidade e resolutividade nos atendimentos prestados à comunidade. A oficina faz parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria dos serviços de saúde no município.
Os atendimentos odontológicos serão retomados normalmente no dia seguinte a cada uma das datas informadas.
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