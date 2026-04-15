Anchieta: audiência pública discute LDO 2027

A Prefeitura de Anchieta vai abrir espaço para a participação popular na construção do planejamento orçamentário do município. A administração convida a população para uma audiência pública que vai discutir a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2027.

O encontro será realizado na quarta-feira (22), às 9 horas, no Auditório do Céu das Artes. A iniciativa é organizada pelas Secretarias de Governo e de Fazenda e tem como objetivo ouvir sugestões, demandas e prioridades da comunidade, contribuindo para um planejamento mais transparente e participativo.

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A audiência pública é uma etapa importante do processo de elaboração da LDO, instrumento que orienta a definição das metas e prioridades da administração municipal para o próximo ano. A realização do evento também atende às exigências da Lei Complementar nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a participação popular na gestão dos recursos públicos.

A Prefeitura reforça o convite para que moradores, representantes de entidades e demais interessados participem ativamente da discussão, ajudando a construir políticas públicas mais alinhadas com as necessidades da população.