Bella detalha climão com Cauã nos bastidores de novela e diz que se sentiu oprimida

A atriz Bella Campos confirmou que enfrentou problemas nos bastidores do remake de Vale Tudo, de Manuela Dias. Os rumores de brigas nos bastidores entre ela e Cauã Reymond começaram em abril do ano passado. Sem citar nominalmente o ator, Bella afirmou ter se sentido “oprimida” em entrevista ao podcast Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo, nesta segunda-feira (27).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O Estadão entrou em contato com a assessoria de Cauã Reymond e da Rede Globo para um pronunciamento sobre as declarações da atriz, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Leia também: Ana Castela vai às redes para negar aposentadoria: ‘não tem como’

Bella disse que o seu maior desafio nos bastidores da novela “foi ter que ter que conviver com uma misoginia internamente”. ‘Essa sensação de ‘abafamento’, no começo, era o que me deixava um pouco travada. … As pessoas não fazem ideia das coisas que acontecem nos bastidores e o quanto essas coisas que acontecem nos bastidores podem afetar um resultado’, afirmou sobre sua atuação no início de Vale Tudo.

Depois que os rumores das brigas começaram, a atriz contou que chegou a negar dar entrevistas dizendo que estava “tudo bem” e que, pela repercussão, “as coisas ficaram mais controladas’. “Não pode ser risível um homem levantar um braço no meio de uma gravação e dizer: ‘Cheira aqui, vê se eu estou fedendo’. Isso não pode ser tratado como algo cômico, porque não é”, disse.

Bella também comentou que chegou a ouvir que tinha “cara de quem gosta de cheiro de homem”. “Eram por essas coisas que eu estava passando antes de tudo vir à tona”, afirmou.

A atriz ainda contou que, depois do caso repercutir, recebeu mensagens de colegas que já haviam passado por coisas parecidas. “Nesse momento, eu entendi que não era só sobre mim. Isso me deu uma certa força para continuar fazendo o que eu estava fazendo.”

Bella descreveu que “ficou um pouco chateada pela maneira como as coisas se deram internamente” e que chegou a solicitar reuniões sobre o caso. “Mas quem está na cadeira de comando? Homens brancos que, até hoje, eu não entendi qual é esse pacto tão forte que eles têm”, comentou.