Segurança

BME atua em ocorrência e evita confronto no Espírito Santo

Homem descumpriu medida protetiva, ficou barricado e se rendeu após negociação policial.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

O Batalhão de Missões Especiais (BME) atuou em uma ocorrência de crise policial registrada em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso envolveu um homem que descumpriu medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha e se manteve barricado dentro da própria residência.

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De acordo com as informações iniciais, o indivíduo apresentava comportamento alterado e resistia às primeiras tentativas de abordagem. Diante da situação, equipes especializadas foram acionadas para conduzir o gerenciamento da crise de forma técnica e segura.

Em seguida, o Comando de Operações Especiais (COE), vinculado ao BME, assumiu a ocorrência. As equipes iniciaram o protocolo de negociação policial, estruturando planos emergenciais, de rendição e de concessão. Enquanto isso, o negociador estabeleceu contato direto com o homem, buscando reduzir a tensão e evitar qualquer confronto.

Após as tratativas, o suspeito aceitou deixar o imóvel. Dessa forma, os policiais executaram o plano de rendição, garantindo a segurança de todos os envolvidos. Logo depois, as equipes realizaram uma varredura no interior da residência.

Durante a ação, os militares localizaram um revólver calibre .38, com cinco munições intactas e uma já deflagrada. Além disso, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar permaneceram de prontidão durante toda a ocorrência, oferecendo suporte preventivo.

Posteriormente, os policiais encaminharam o homem, junto com a arma e as munições apreendidas, para a equipe responsável pela área. A corporação adotou as medidas legais cabíveis e registrou a ocorrência.

A atuação integrada das equipes permitiu a resolução da crise sem feridos. Assim, a operação reforça o trabalho técnico da Polícia Militar do Espírito Santo na gestão de ocorrências críticas, com foco na preservação da vida e no restabelecimento da ordem pública.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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