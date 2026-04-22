Bombeiros resgatam cão em mata de difícil acesso em Venda Nova

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo resgataram um cão em área de difícil acesso na zona rural de Venda Nova do Imigrante, na região de Lavrinhas, na manhã da última segunda-feira (20). O animal ficou preso em um buraco em meio à Mata Atlântica, e moradores ouviram latidos vindos da mata por cerca de três dias antes de acionarem o resgate.

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Por volta das 10h, militares da 2ª Companhia do 4º Batalhão se deslocaram até o local com apoio de viaturas. Para localizar o cachorro, a equipe percorreu aproximadamente 600 metros em vegetação densa, guiando-se apenas pelo som dos latidos.

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O terreno apresentou solo irregular, muitos cipós e diversos obstáculos naturais, o que exigiu esforço extra dos militares. Por isso, a equipe utilizou facões e foices para avançar pela mata.

Os bombeiros localizaram o animal preso em uma toca escavada entre raízes. O cão apresentava sinais de debilidade, desidratação e magreza, além de latidos fracos. Diante disso, a equipe iniciou a escavação manual e, após cerca de duas horas de trabalho, retirou o animal com segurança.

Após o resgate, os militares ofereceram água e encaminharam o cão para a casa do solicitante, onde ele passou a receber alimentação e cuidados. Segundo os bombeiros, o comportamento dócil indica que o animal pode ser doméstico, mas ninguém identificou o tutor até o momento.

A equipe encerrou a ocorrência às 13h17, com atuação exclusiva do Corpo de Bombeiros.

O morador que acionou o resgate informou que vai buscar apoio de uma organização não governamental para dar continuidade aos cuidados com o animal, que a equipe batizou provisoriamente de “Jéssica”.