Suspeito de sequestro relâmpago é preso no mesmo dia em Marataízes

A Delegacia de Polícia Civil de Marataízes, juntamente com o serviço de inteligência da GCM de Marataízes, prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (20), um homem de 33 anos, apontado como autor de um sequestro relâmpago praticado contra uma empresária de 43 anos na localidade de Barra de Itapemirim, em Marataízes.

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O crime

Segundo as investigações, o crime ocorreu por volta das 9h40 da manhã, quando a vítima se encontrava no interior de seu veículo, um Honda CRV, estacionado na rua Tomé de Souza.

O suspeito se aproximou, anunciou o assalto simulando estar armado e obrigou a mulher a dirigir o automóvel por vários pontos da cidade sob constante ameaça.

Durante o trajeto forçado, subtraiu da bolsa da vítima R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie. O criminoso só liberou a empresária na rua Filemom Tenório, próximo ao Supermercado Panta, após proferir novas ameaças para que ela não o denunciasse.

A identificação e a prisão

Após registrar a ocorrência, a vítima seguiu para a Central de Videomonitoramento de Marataízes, onde visualizou imagens do suspeito. Em seguida, na delegacia, reconheceu com absoluta certeza o homem como o autor do crime, por meio de procedimento de reconhecimento fotográfico.

Uma característica marcante contribuiu para a identificação: o suspeito possui uma tatuagem no antebraço direito com os dizeres “Maria Eduarda”, descrita pela vítima logo após o crime.

Equipes da Polícia Civil, em conjunto com o Setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal (GCM) de Marataízes, realizaram diligências imediatas.

Nesse sentido, as equipes localizaram e abordaram o suspeito nas proximidades do CREAS, na mesma rua onde ele havia liberado a vítima horas antes. Durante a busca pessoal, os agentes encontraram com ele três pinos de cocaína e R$ 950,00 em espécie, valor proveniente do crime.

Confissão e autuação

Informado de seus direitos constitucionais, o homem confessou a prática do sequestro relâmpago, alegando ter cometido o crime para obter dinheiro para o consumo de drogas.

A polícia autuou o homem em flagrante pelos crimes de sequestro relâmpago e porte de entorpecentes para consumo próprio e o conduziu à delegacia, sem lesões ou maus-tratos.

A autoridade policial representa pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Nota da Polícia Civil

“A prisão do suspeito é resultado de trabalho investigativo rápido e integrado entre a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal. A Delegacia de Marataízes reafirma seu compromisso com a segurança da população e a responsabilização de autores de crimes violentos. A integração entre as forças de segurança foi fundamental para que o criminoso fosse preso no mesmo dia do crime.”