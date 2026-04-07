BR-101 terá interdição total em Anchieta nesta terça; entenda o motivo

A concessionária Ecovias Capixaba vai interditar totalmente o km 368,930 da BR-101, em Anchieta, na próxima terça-feira (7). A operação começa às 12h e deve durar cerca de 20 minutos.

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Durante esse período, as equipes realizam procedimentos de segurança, detonação de rochas, inspeção da área e, em seguida, a liberação da pista.

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Caso necessário, a concessionária poderá adotar o sistema de Pare e Siga até a normalização do tráfego.

Interdição para obras de duplicação

A Ecovias Capixaba executa a detonação controlada como parte das obras de duplicação da BR-101 Sul. Por isso, o bloqueio atinge os dois sentidos da rodovia, tanto no fluxo Norte quanto Sul.

Além disso, a intervenção integra o Subtrecho G, entre os quilômetros 357,690 e 373,700. Esse segmento liga os municípios de Anchieta e Iconha e tem previsão de conclusão até o final de 2026.

Técnica e segurança da operação

A concessionária utilizará a técnica de fragmentação controlada, conhecida como detonação a frio. Dessa forma, a operação apresenta baixa energia de atuação e reduz o risco de projeção de materiais.

Nesta etapa, as equipes vão movimentar aproximadamente 108,90 metros cúbicos de rocha. Ao mesmo tempo, os trabalhos seguem critérios técnicos rigorosos e protocolos de segurança específicos para esse tipo de atividade.

Possibilidade de alteração

Caso ocorram chuvas ou condições climáticas adversas, a concessionária poderá suspender e reprogramar a operação. Nesse caso, a empresa fará nova comunicação aos usuários.

Orientação aos motoristas

A Ecovias Capixaba orienta os motoristas a planejarem os deslocamentos com antecedência. Além disso, recomenda atenção redobrada à sinalização e às orientações das equipes que atuam no local.

Sobre a concessão

A Ecovias Capixaba administra 478,7 quilômetros da BR-101 no Espírito Santo. O trecho vai de Mucuri, no Sul da Bahia, até Mimoso do Sul, na divisa com o Rio de Janeiro.

A concessão atravessa 24 municípios capixabas e um município baiano. Já a EcoRodovias, controladora da concessionária, opera 11 concessões rodoviárias em sete estados, somando 4,3 mil quilômetros de rodovias no país.