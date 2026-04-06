Microcrédito JUNTAS é prorrogado e amplia acesso em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim prorrogou, portanto, o prazo da linha de microcrédito JUNTAS até o dia 30 de abril. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) coordena a iniciativa, que integra o programa Nossocrédito. Com isso, o município mantém condições especiais de acesso ao crédito, sobretudo para incentivar o empreendedorismo feminino.

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Além disso, a linha JUNTAS segue disponível nas modalidades Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ). O programa oferece juros reduzidos de 0,99% ao mês. Dessa forma, mulheres empreendedoras conseguem investir em seus negócios, ampliar atividades e fortalecer a presença no mercado local.

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Segundo a gestão municipal, a prorrogação amplia o alcance da política pública. Assim, mais mulheres podem acessar o crédito em condições facilitadas. Consequentemente, a medida contribui para geração de renda, autonomia financeira e desenvolvimento econômico em Cachoeiro.

Como solicitar

Para solicitar o microcrédito, no entanto, a interessada precisa apresentar um certificado de curso ou capacitação. O documento deve estar relacionado à gestão, ao empreendedorismo ou à área de atuação do negócio. Além disso, o curso precisa ter carga mínima de três horas e ter sido concluído nos últimos seis meses. As capacitações devem ser oferecidas por instituições reconhecidas, como Sebrae, Qualificar ES, Aderes ou prefeituras.

Nossocrédito

O programa Nossocrédito, por sua vez, resulta de uma parceria entre o Governo do Espírito Santo, prefeituras, Aderes, Banestes e Sebrae-ES. O objetivo principal é apoiar pequenos empreendedores e, ao mesmo tempo, impulsionar a economia nos municípios capixabas.

Em Cachoeiro, o atendimento presencial ocorre no Museu de Ciência e Tecnologia, localizado na Rua Moreira, nº 317. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além disso, os interessados podem buscar informações pelo WhatsApp (28) 98817-5732.

Outra alternativa, inclusive, é procurar a Secretaria Municipal da Fazenda (Semfa), situada em frente ao Shopping Cachoeiro, na Rua 25 de Março. O local também oferece orientações e recebe solicitações do microcrédito.