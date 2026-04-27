BRK orienta moradores a identificar vazamentos internos e evitar desperdício

A concessionária BRK orienta moradores de Cachoeiro de Itapemirim sobre como identificar vazamentos internos e evitar o desperdício de água. A empresa reforça que esse tipo de problema representa uma das principais causas de perda de água tratada dentro das residências.

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Além disso, a concessionária destaca a responsabilidade compartilhada no cuidado com o abastecimento. A BRK garante a distribuição, a qualidade da água e a manutenção da rede externa até o hidrômetro. Por outro lado, o morador deve manter as instalações internas em bom estado. Dessa forma, a identificação rápida de falhas evita desperdícios e reduz custos.

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O gerente comercial da BRK, Flavio Galindo, explica que muitos vazamentos passam despercebidos no dia a dia. Segundo ele, problemas podem surgir em torneiras, válvulas de descarga, boias de caixa d’água e tubulações danificadas. Além disso, vazamentos ocultos exigem atenção maior e, em alguns casos, apoio profissional para localização.

Sinais ajudam a identificar vazamentos

A BRK orienta que moradores observem sinais visíveis nas residências. Entre eles, aparecem manchas de umidade em paredes e pisos. Além disso, pintura descascada, mofo e bolor também indicam possíveis vazamentos. Ao mesmo tempo, solo úmido ao redor da casa e pisos estufados reforçam o alerta.

Além disso, o morador pode realizar uma verificação inicial nos pontos de uso da água. Torneiras, descargas e tubulações devem ser analisadas com atenção. Nesse sentido, o hidrômetro também funciona como um aliado importante para identificar perdas.

Para verificar o consumo, o morador deve manter o registro aberto e fechar todas as torneiras. Em seguida, deve evitar o uso de aparelhos que utilizam água. Se o hidrômetro continuar registrando consumo, há indícios de vazamento interno.

Outra forma de análise envolve a caixa d’água. O morador deve fechar o registro de saída, travar a boia e marcar o nível da água. Após uma hora, se o nível baixar, a residência apresenta vazamento.

Pequenos problemas geram grandes perdas

A BRK alerta que pequenos vazamentos causam grandes desperdícios. Uma torneira pingando pode perder até 40 litros por dia. Além disso, uma descarga desregulada pode desperdiçar cerca de 20 litros por acionamento. Já um furo pequeno na tubulação pode gerar perda de até 96 mil litros por mês.

Em caso de dúvidas, os moradores podem buscar atendimento pelos canais da concessionária. O contato pode ser feito pelo telefone 0800 771 0001 ou pelo site oficial.

Além disso, a população deve comunicar vazamentos identificados nas ruas. Nesses casos, a BRK orienta que o registro seja feito pelos canais de atendimento ou pela plataforma digital. Dessa maneira, a comunicação rápida contribui para agilizar os reparos e reduzir perdas na rede pública.