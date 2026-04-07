Bruno Resende recebe apoio de prefeito e vice de Cachoeiro para deputado federal

O deputado estadual e pré-candidato a deputado federal Bruno Resende (União) recebeu o apoio do prefeito de Cachoeiro, Theodorico Ferraço (Progressista) e do vice-prefeito Júnior Corrêa (Progressista). A decisão veio após reunião estratégica que discutiu o fortalecimento da representatividade da região Sul no Congresso Nacional.

O encontro contou com a presença do governador Ricardo Ferraço (MDB). Nesse contexto, Júnior Corrêa também confirmou a retirada de sua pré-candidatura e afirmou que não disputará nenhum cargo eletivo nas eleições de 2026, reforçando o alinhamento em torno do projeto político liderado por Bruno Resende.

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As lideranças ressaltaram que o deputado reúne experiência, credibilidade e compromisso com o desenvolvimento regional, sendo apontado como um nome preparado para ampliar a voz do Sul do Espírito Santo no cenário federal.