Cabo da PM atira em duas mulheres e uma morre em Cariacica

Um policial militar atirou contra duas mulheres na manhã desta quarta-feira (8), no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, no Espírito Santo. Como resultado, uma das vítimas morreu ainda no local, enquanto a outra foi socorrida com vida.

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De acordo com as informações iniciais, o crime teria sido motivado por uma desavença familiar. As duas mulheres mantinham um relacionamento amoroso e moravam no mesmo prédio que o militar. Ainda pela manhã, elas se envolveram em um desentendimento com a esposa do policial.

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Segundo relatos de testemunhas, durante a discussão, a companheira do militar teria sido ameaçada. Diante da situação, o policial, que estava de serviço e fardado, foi até a rua e efetuou disparos contra as duas mulheres.

Logo após os tiros, equipes foram acionadas. No entanto, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Por outro lado, a segunda mulher recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e foi encaminhada para uma unidade de saúde. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Em seguida, a arma utilizada pelo policial foi recolhida. O militar também foi conduzido a uma delegacia para prestar esclarecimentos. A identidade dele não foi divulgada oficialmente, porém a apuração indica que se trata de um cabo da Polícia Militar.

As polícias Civil e Militar informaram que a ocorrência segue em andamento. Contudo, até o momento, não foram divulgados novos detalhes sobre o caso. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do crime e as responsabilidades envolvidas.