Cachoeiro amplia vacinação para crianças e adolescentes
Ação imuniza 46 pessoas em serviços de acolhimento do município
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realizou uma ação de vacinação voltada a crianças, adolescentes e profissionais dos serviços de acolhimento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa ocorreu na última semana e imunizou 46 pessoas contra a influenza. Com isso, o município reforça a prevenção de doenças respiratórias e amplia o cuidado com a saúde coletiva.
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A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) coordenou a ação em parceria com o Projeto de Apadrinhamento “Construindo Laços de Afeto e Carinho”. Além disso, a Climune Clínica de Vacinas e Consultório Médico executou o atendimento no Serviço de Acolhimento Institucional Municipal (SAIM) “Aprisco Rei Davi”. A atividade também contemplou o SAIM “Recanto da Criança” e o Serviço de Família Acolhedora.
Parceria amplia atendimento
A ação integra as atividades do projeto de apadrinhamento e destaca a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Dessa forma, o município amplia o acesso à saúde para crianças e adolescentes em situação de acolhimento. Ao mesmo tempo, a Climune mantém atuação contínua junto aos serviços, já que anteriormente realizou doações de medicamentos para atender às demandas das unidades.
Destaque para o impacto social
O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho, ressaltou a relevância da iniciativa. Segundo ele, a união entre gestão pública e parceiros fortalece o atendimento e amplia a proteção social. Além disso, destacou que a ação demonstra responsabilidade e cuidado com os acolhidos e profissionais da rede.
Fortalecimento da rede de proteção
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim reforça que ações como essa contribuem diretamente para o fortalecimento da rede socioassistencial. Portanto, o município segue investindo em iniciativas que garantem mais qualidade de vida e proteção aos usuários dos serviços.
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