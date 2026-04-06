Campanha em Cachoeiro promove castrações e vacinações durante a semana
Programa PetVida realiza atendimentos entre terça (7) e sábado (11) no centro da cidade
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente confirmou a chegada da carreta do programa estadual PetVida a Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação começa nesta terça-feira (7) e segue até sábado (11), na Praça Jerônimo Monteiro, no centro da cidade. Durante o período, as equipes vão realizar 200 castrações em animais previamente cadastrados.
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Além disso, a secretaria reforça que não haverá cadastro no local. Portanto, apenas os tutores que já realizaram inscrição antecipada terão acesso ao serviço. Dessa forma, a organização busca garantir mais controle e eficiência no atendimento.
Vacinação em livre demanda
Nos dias 10 e 11, a partir das 7h, a prefeitura também promove uma campanha de vacinação para cães e gatos. Nesse caso, o atendimento será por livre demanda. No entanto, como as doses são limitadas, a orientação é que os tutores cheguem cedo para garantir a imunização dos animais.
Cadastro para futuras ações
A Prefeitura de Cachoeiro mantém um cadastro permanente de protetores independentes. Assim, interessados podem se inscrever para participar de próximas ações. Ao mesmo tempo, o município informa que novas iniciativas já estão previstas, em parceria com o Governo do Espírito Santo.
Importância das ações
O secretário municipal de Meio Ambiente, Thiago Fiório, destacou a relevância das atividades para o município. Segundo ele, as ações fortalecem a política de bem-estar animal e ampliam o cuidado com cães e gatos. Além disso, contribuem para um atendimento mais responsável e contínuo.
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