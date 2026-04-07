Cachoeiro: Júnior Corrêa aponta investimento histórico de R$ 17 milhões em escolas

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Júnior Corrêa (PP), destacou um investimento considerado histórico na rede municipal de ensino durante prestação de contas do exercício 2025 realizada, nesta terça-feira (7), na Câmara Municipal.

“Nós tivemos, no ano passado, um repasse histórico para as nossas escolas. Acho que todo vereador deve ter passado em algum momento por alguma escola em que o gestor, o profissional de educação tenha reclamado de recursos para a escola. E ano passado nós fizemos um repasse histórico de R$ 17 milhões para as nossas escolas”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.

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De acordo com o prefeito, o repasse recorde buscou corrigir uma defasagem acumulada ao longo dos anos. Ele afirmou que a falta de recursos para manutenção e pequenas obras sempre foi uma das principais queixas de gestores escolares e profissionais da educação. Com a ampliação do orçamento, a Prefeitura conseguiu avançar em intervenções essenciais para o funcionamento adequado das escolas.

Entre as ações realizadas com os recursos, Corrêa citou a reforma de banheiros e refeitórios, além de reparos em telhados, janelas e paredes. As melhorias, segundo ele, contribuíram para oferecer mais conforto e segurança a alunos, professores e demais servidores da rede municipal.

Apesar do volume expressivo aplicado no último ano, o prefeito sinalizou que o mesmo patamar de investimento não deve se repetir em 2026. Ele explicou que o aporte elevado ocorreu justamente para suprir uma demanda reprimida por infraestrutura, acumulada ao longo do tempo. Ainda assim, garantiu que os repasses continuarão em nível superior ao registrado em gestões anteriores.

“Mesmo que a gente não faça novamente esse repasse de R$ 17 milhões, nós já estamos repassando o dobro do que era destinado em anos anteriores”, afirmou.