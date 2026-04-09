Risco de tempestade? Veja o que dizem os alertas do Inmet para o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta amarelo para chuvas intensas em todo o Espírito Santo. O aviso começou às 09h19 desta quinta-feira (9) e segue até as 23h59 do mesmo dia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo prevê acumulados entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. Além disso, as rajadas de vento podem variar entre 40 e 60 km/h. Diante desse cenário, aumenta o risco de alagamentos, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.

Leia também: Frente fria avança e pode provocar chuva forte no Espírito Santo nesta semana

Ao mesmo tempo, o órgão mantém alerta laranja, classificado como perigo potencial para 71 cidades capixabas. Nesse caso, a previsão indica chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, acompanhada de ventos entre 60 e 100 km/h.

Cidades afetadas

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marechal Floriano

Marilândia

Montanha

Mucurici

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Piúma

Ponto Belo

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

Diante das condições previstas, os órgãos de defesa orientam a população a adotar medidas preventivas. Por isso, recomenda-se evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento. Além disso, é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Sempre que possível, também se orienta desligar aparelhos eletrônicos da tomada.

Onde buscar ajuda

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Além disso, é fundamental acompanhar os alertas oficiais e redobrar a atenção enquanto persistirem as condições de instabilidade no estado.