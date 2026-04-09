Risco de tempestade? Veja o que dizem os alertas do Inmet para o Espírito Santo
Aviso do INMET prevê chuva de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h em todo o estado.
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta amarelo para chuvas intensas em todo o Espírito Santo. O aviso começou às 09h19 desta quinta-feira (9) e segue até as 23h59 do mesmo dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o Inmet, o alerta amarelo prevê acumulados entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. Além disso, as rajadas de vento podem variar entre 40 e 60 km/h. Diante desse cenário, aumenta o risco de alagamentos, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.
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Ao mesmo tempo, o órgão mantém alerta laranja, classificado como perigo potencial para 71 cidades capixabas. Nesse caso, a previsão indica chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, acompanhada de ventos entre 60 e 100 km/h.
Cidades afetadas
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Diante das condições previstas, os órgãos de defesa orientam a população a adotar medidas preventivas. Por isso, recomenda-se evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento. Além disso, é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Sempre que possível, também se orienta desligar aparelhos eletrônicos da tomada.
Onde buscar ajuda
Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Além disso, é fundamental acompanhar os alertas oficiais e redobrar a atenção enquanto persistirem as condições de instabilidade no estado.
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