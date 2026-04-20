Cachoeiro recebe Leitura em Movimento no dia 23 de abril

Cachoeiro de Itapemirim recebe, no dia 23 de abril, o evento Leitura em Movimento. A programação acontece em duas bibliotecas públicas do município e integra as ações em alusão ao Dia Nacional do Livro Infantil.

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Pela manhã, às 9h, a atividade ocorre na Biblioteca Pública Major Walter dos Santos Paiva. Em seguida, no período da tarde, às 14h, o evento será realizado na Biblioteca Pública Roney Argeu Moraes. Dessa forma, a programação contempla diferentes horários e amplia o acesso do público.

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Além disso, o evento oferece contação de histórias como atividade principal. Ao mesmo tempo, a programação inclui a participação dos personagens Emília e Visconde, que integram o universo da literatura infantil. Assim, a iniciativa busca aproximar as crianças do ambiente literário.

O projeto também reforça a importância do incentivo à leitura desde a infância. Dessa maneira, a ação promove o contato com livros e histórias em espaços públicos voltados à cultura e à educação.

A programação ocorre ao longo do dia, o que permite a participação em diferentes períodos. Dessa forma, o evento organiza as atividades de maneira acessível para o público.