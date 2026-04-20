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Cachoeiro recebe Leitura em Movimento no dia 23 de abril

Programação ocorre em duas bibliotecas da cidade.

criança de costas com um livro ilustrado em mãos
Eleitos vão atuar por quatro anos na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Foto: Divulgação

Cachoeiro de Itapemirim recebe, no dia 23 de abril, o evento Leitura em Movimento. A programação acontece em duas bibliotecas públicas do município e integra as ações em alusão ao Dia Nacional do Livro Infantil.

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Pela manhã, às 9h, a atividade ocorre na Biblioteca Pública Major Walter dos Santos Paiva. Em seguida, no período da tarde, às 14h, o evento será realizado na Biblioteca Pública Roney Argeu Moraes. Dessa forma, a programação contempla diferentes horários e amplia o acesso do público.

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Além disso, o evento oferece contação de histórias como atividade principal. Ao mesmo tempo, a programação inclui a participação dos personagens Emília e Visconde, que integram o universo da literatura infantil. Assim, a iniciativa busca aproximar as crianças do ambiente literário.

O projeto também reforça a importância do incentivo à leitura desde a infância. Dessa maneira, a ação promove o contato com livros e histórias em espaços públicos voltados à cultura e à educação.

A programação ocorre ao longo do dia, o que permite a participação em diferentes períodos. Dessa forma, o evento organiza as atividades de maneira acessível para o público.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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