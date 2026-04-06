Cachoeiro reforça coleta de resíduos eletrônicos

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim mantém, até sexta-feira (10), uma ação de coleta de resíduos eletrônicos na Praça Jerônimo Monteiro. O atendimento ocorre das 9h às 16h e, portanto, amplia o acesso da população ao descarte adequado desses materiais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente coordena a iniciativa em parceria com a Ascomirim. Além disso, a ação começou na segunda-feira (6) e busca estimular práticas corretas de descarte. Com isso, o município pretende reduzir impactos ambientais causados pelo acúmulo irregular de equipamentos eletrônicos.

Leia também: Cachoeiro amplia vacinação para crianças e adolescentes

Durante o período, moradores podem levar diversos itens. Entre eles, destacam-se equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, dispositivos de comunicação, componentes eletrônicos e acessórios. Dessa forma, todo o material recolhido seguirá para destinação ambientalmente adequada, evitando danos ao meio ambiente.

Além de oferecer um ponto acessível de coleta, a iniciativa reforça a importância da conscientização coletiva. Ou seja, o poder público incentiva a responsabilidade compartilhada na gestão de resíduos sólidos. Assim, a ação contribui diretamente para práticas mais sustentáveis no dia a dia da população.