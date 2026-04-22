Ricardo Ferraço anuncia pacote de investimentos para saúde e segurança em Cachoeiro

O governador Ricardo Ferraço cumpre, nesta quinta-feira (23), uma extensa agenda institucional em Cachoeiro de Itapemirim, marcada por anúncios e entregas de investimentos nas áreas de saúde, segurança pública e logística. A programação inclui desde a ampliação de serviços médicos especializados até obras estruturantes com impacto direto no desenvolvimento regional.

A agenda tem início às 7h, com o anúncio da ampliação da oferta de cirurgias eletivas por meio do Programa Agora Tem Especialistas (PATE). A iniciativa prevê a realização de procedimentos na rede privada, com ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), reduzindo filas e acelerando o acesso da população a atendimentos especializados.

O evento será realizado no Hospital Unimed Sul Capixaba, unidade que passa a integrar o esforço de ampliação da capacidade cirúrgica regional.

Investimentos em hemodiálise

Na sequência, às 8h20, o governador concede coletiva de imprensa para detalhar o investimento na aquisição de máquinas de hemodiálise destinadas à implantação do serviço de Terapia Renal Substitutiva no HIFA.

A medida busca reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes renais crônicos para outras regiões, promovendo atendimento mais próximo e contínuo.

Novo centro cirúrgico oftalmológico

Às 10h10, será inaugurado um centro cirúrgico especializado em oftalmologia, localizado na Clínica Saúde Fácil. A unidade atenderá pacientes das regiões Centro-Sul e Litoral Sul, ampliando o acesso a procedimentos como catarata e outras cirurgias oculares.

Segurança pública recebe reforços estruturais e tecnológicos

Ainda pela manhã, às 9h30, o governador realiza visita técnica às obras do novo Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro. A estrutura deve modernizar o atendimento policial, concentrando serviços investigativos em um único espaço.

Polícia Científica ganha nova sede regional

Às 11h, será inaugurada a Diretoria Regional de Polícia Científica Sul, ampliando a capacidade de perícia criminal na região. A nova unidade deve agilizar investigações e fortalecer a atuação das forças de segurança.

Logística e urbanismo impulsionam desenvolvimento regional

No período da tarde, às 13h, Ricardo Ferraço participa de palestra com o tema “O Futuro das Cidades”, durante evento na Federação das Indústrias.

Na ocasião, será apresentado o lançamento do processo de contratação das obras do ParkLog Sul Capixaba, projeto voltado à modernização da logística regional, com potencial de atrair investimentos e melhorar a infraestrutura de transporte.

Além disso, serão assinadas ordens de serviço para:

Construção do Parque Urbano Ilha da Luz

Reforma do Parque de Exposições “Carlos Caiado Barbosa”

As intervenções visam ampliar áreas de lazer, fomentar o turismo e fortalecer a realização de eventos na cidade.