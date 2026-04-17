Cachoeiro se destaca na preservação ambiental

Os serviços de saneamento em Cachoeiro de Itapemirim têm fortalecido a preservação do solo, dos rios e da biodiversidade local. A BRK destaca esse avanço no Dia Nacional de Conservação do Solo, celebrado em 15 de abril. Além disso, a data reforça a importância de práticas como o descarte correto de resíduos e o tratamento de esgoto.

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Atualmente, o sistema de esgotamento sanitário impede que cerca de 21 milhões de litros de esgoto sejam descartados diariamente no meio ambiente. Dessa forma, o município reduz a contaminação do solo e evita a degradação dos corpos d’água.

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Ao mesmo tempo, o tratamento adequado contribui para a diminuição de riscos à saúde pública. Além disso, os investimentos contínuos ampliam a eficiência do sistema e garantem melhores condições ambientais.

Avanço no saneamento

Os serviços prestados colocam Cachoeiro em destaque no cenário nacional. Isso porque o município já cumpre as metas de universalização previstas no Marco Legal do Saneamento. Assim, supera desafios ainda presentes em diversas regiões do país.

Antes da ampliação do sistema, o esgoto doméstico era lançado diretamente nos rios e córregos. No entanto, a cidade passou a coletar e tratar esses resíduos com alto nível de eficiência.

Gerente de operações da concessionária, André Borges explica que a infraestrutura atual inclui 11 Estações de Tratamento de Esgoto. Segundo ele, essas unidades atendem tanto a sede quanto os distritos, garantindo cobertura ampla.

Relação direta com o meio ambiente

Gerente de operações da concessionária, André Borges afirma que o saneamento impacta diretamente a conservação ambiental. Segundo ele, a ausência desses serviços pode comprometer o solo e a qualidade da água.

Além disso, o gerente destaca que os resultados alcançados refletem avanços importantes. Dessa forma, o município consolida um modelo de desenvolvimento sustentável.

Por fim, o investimento em infraestrutura sanitária reforça a preservação ambiental e a saúde pública. Ao mesmo tempo, demonstra que é possível conciliar crescimento urbano com proteção dos recursos naturais.