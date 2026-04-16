Saiba como será o bolo do aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim recebe, no dia 19 de abril, o show de aniversário de seu filho mais ilustre: Roberto Carlos. A apresentação será no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, reunindo público de diferentes gerações para celebrar a trajetória de um dos maiores nomes da música brasileira.

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Entre os rituais que marcam a apresentação, como a entrega das rosas, um detalhe chama atenção ano após ano: o tradicional bolo servido no momento do “parabéns”, preparado por confeiteiras da própria cidade-natal.

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O bolo de 2026 deve pesar cerca de 30 quilos e render aproximadamente 240 fatias. A produção é assinada pelas irmãs Déia, Lena e Nilza, responsáveis por manter uma característica que se tornou marca da celebração. A receita segue simples, com recheios de doce de leite, abacaxi e coco, respeitando a preferência do artista.

“O recheio nunca mudou. Ele gosta de bolo simples, o mais simples possível. E a maior alegria pra gente é quando ele prova e diz que só come bolo gostoso daqui de Cachoeiro, feito por nós”, afirma Dona Déia.

Bolo é tradição no aniversário de Roberto Carlos

A tradição começou nas comemorações dos 50 anos de carreira do cantor, quando a confeiteira foi indicada pela produção do evento. Desde então, o preparo se repete a cada retorno do artista à cidade, consolidando-se como um elemento simbólico da relação entre Roberto Carlos e Cachoeiro de Itapemirim.

A produção começa quatro dias antes da apresentação e envolve um processo artesanal, que mobiliza a equipe familiar.

O show integra a turnê “Eu Ofereço Flores”, mesmo nome do EP lançado em 2024, e traz no repertório clássicos como “Detalhes”, “Como é grande o meu amor por você”, “Emoções”, “Outra vez”, “Nossa Senhora” e “Amigo”, além de canções mais recentes.

Com mais de 70 álbuns lançados no Brasil e carreira consolidada internacionalmente, Roberto Carlos acumula mais de 150 milhões de cópias vendidas, centenas de discos de ouro e prêmios como o Grammy Latino. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, em 1941, iniciou a carreira ainda na infância em rádios locais e se tornou, nos anos 1960, um dos protagonistas da Jovem Guarda, movimento que marcou a música e o comportamento no país.

Serviço

Show de aniversário de Roberto Carlos

Local: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa

Endereço: Av. Francisco Mardegan, nº 203, Bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim ES

Data: 19 de abril domingo

Horário do show: 20h

Abertura dos portões: 18h

Vendas

Online: Eventim

Bilheteria oficial: Oriento Jóias, Perim Center

Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 1372, Caiçara

Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 20h

Classificação: 18 anos, menores apenas acompanhados dos pais ou responsáveis

Estacionamento: pago no local

Valores dos ingressos

Setor Azul Central: inteira R$ 900, meia R$ 450

Setor Azul Lateral: inteira R$ 760, meia R$ 380, PCD R$ 380

Setor Amarelo Central: inteira R$ 620, meia R$ 310

Setor Amarelo Lateral: inteira R$ 540, meia R$ 270, PCD R$ 270

Setor Branco: inteira R$ 360, meia R$ 180, PCD R$ 180

Arquibancada Central: inteira R$ 170, meia R$ 85

Arquibancada Lateral: inteira R$ 170, meia R$ 85

Formas de pagamento