Saiba como será o bolo do aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Entre os rituais que marcam a apresentação, como a entrega das rosas, um detalhe chama atenção ano após ano: o tradicional bolo servido no momento do “parabéns”
Cachoeiro de Itapemirim recebe, no dia 19 de abril, o show de aniversário de seu filho mais ilustre: Roberto Carlos. A apresentação será no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, reunindo público de diferentes gerações para celebrar a trajetória de um dos maiores nomes da música brasileira.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Entre os rituais que marcam a apresentação, como a entrega das rosas, um detalhe chama atenção ano após ano: o tradicional bolo servido no momento do “parabéns”, preparado por confeiteiras da própria cidade-natal.
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O bolo de 2026 deve pesar cerca de 30 quilos e render aproximadamente 240 fatias. A produção é assinada pelas irmãs Déia, Lena e Nilza, responsáveis por manter uma característica que se tornou marca da celebração. A receita segue simples, com recheios de doce de leite, abacaxi e coco, respeitando a preferência do artista.
“O recheio nunca mudou. Ele gosta de bolo simples, o mais simples possível. E a maior alegria pra gente é quando ele prova e diz que só come bolo gostoso daqui de Cachoeiro, feito por nós”, afirma Dona Déia.
Bolo é tradição no aniversário de Roberto Carlos
A tradição começou nas comemorações dos 50 anos de carreira do cantor, quando a confeiteira foi indicada pela produção do evento. Desde então, o preparo se repete a cada retorno do artista à cidade, consolidando-se como um elemento simbólico da relação entre Roberto Carlos e Cachoeiro de Itapemirim.
A produção começa quatro dias antes da apresentação e envolve um processo artesanal, que mobiliza a equipe familiar.
O show integra a turnê “Eu Ofereço Flores”, mesmo nome do EP lançado em 2024, e traz no repertório clássicos como “Detalhes”, “Como é grande o meu amor por você”, “Emoções”, “Outra vez”, “Nossa Senhora” e “Amigo”, além de canções mais recentes.
Com mais de 70 álbuns lançados no Brasil e carreira consolidada internacionalmente, Roberto Carlos acumula mais de 150 milhões de cópias vendidas, centenas de discos de ouro e prêmios como o Grammy Latino. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, em 1941, iniciou a carreira ainda na infância em rádios locais e se tornou, nos anos 1960, um dos protagonistas da Jovem Guarda, movimento que marcou a música e o comportamento no país.
Serviço
Show de aniversário de Roberto Carlos
- Local: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa
- Endereço: Av. Francisco Mardegan, nº 203, Bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim ES
- Data: 19 de abril domingo
- Horário do show: 20h
- Abertura dos portões: 18h
Vendas
- Online: Eventim
- Bilheteria oficial: Oriento Jóias, Perim Center
- Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 1372, Caiçara
- Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 20h
Classificação: 18 anos, menores apenas acompanhados dos pais ou responsáveis
Estacionamento: pago no local
Valores dos ingressos
- Setor Azul Central: inteira R$ 900, meia R$ 450
- Setor Azul Lateral: inteira R$ 760, meia R$ 380, PCD R$ 380
- Setor Amarelo Central: inteira R$ 620, meia R$ 310
- Setor Amarelo Lateral: inteira R$ 540, meia R$ 270, PCD R$ 270
- Setor Branco: inteira R$ 360, meia R$ 180, PCD R$ 180
- Arquibancada Central: inteira R$ 170, meia R$ 85
- Arquibancada Lateral: inteira R$ 170, meia R$ 85
Formas de pagamento
- Online: PIX, débito ou crédito em até 2x sem juros ou até 10x com juros
- Bilheteria: dinheiro e cartões em até 2x sem juros
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