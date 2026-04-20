Cadela comunitária é morta a tiros no interior do Espírito Santo

Uma cadela comunitária foi morta a tiros na tarde do último domingo (18), no distrito de Lajinha, em Pancas, no interior do Espírito Santo.

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De acordo com as informações iniciais, a comunidade cuidava do animal, conhecido como Pretinha. Além disso, a equipe do programa municipal Pet Vida realizou recentemente a castração da cadela. Apesar de já ter conquistado um lar adotivo, ela mantinha o hábito de circular pela região onde recebia acompanhamento.

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O crime ocorreu quando o animal se aproximou da residência de um morador. Em seguida, o suspeito efetuou disparos de arma de fogo contra a cadela.

Logo após o ocorrido, equipes da Polícia Militar se deslocaram até o local. Durante a ação, os policiais apreenderam armas de fogo que estavam em posse do suspeito.

Agora, a perícia cientiífica ficará reponsável pela análise dos projéteis. O procedimento inclui o confronto balístico entre os disparos e as armas apreendidas.