Segurança

Caminhão com granito tomba e complica trânsito em Cachoeiro

Caminhão com chapas de granito tomba na BR-482, em Cachoeiro. Sem feridos, mas trânsito segue lento após carga se espalhar.

Foto: Divulgação

Um caminhão carregado com chapas de granito tombou na manhã desta terça-feira (7) na BR-482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Apesar do acidente, não houve registro de feridos. No entanto, a carga de granito se espalhou pela pista, o que comprometeu o tráfego e exige atenção redobrada dos motoristas que passam pelo trecho.

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Por conta da ocorrência, o trânsito segue lento, com pontos de retenção. Equipes atuam no local para organizar o fluxo e realizar a remoção das chapas, a fim de garantir a liberação total da via o mais rápido possível.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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