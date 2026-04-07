Caminhão com granito tomba e complica trânsito em Cachoeiro
Caminhão com chapas de granito tomba na BR-482, em Cachoeiro. Sem feridos, mas trânsito segue lento após carga se espalhar.
Um caminhão carregado com chapas de granito tombou na manhã desta terça-feira (7) na BR-482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Apesar do acidente, não houve registro de feridos. No entanto, a carga de granito se espalhou pela pista, o que comprometeu o tráfego e exige atenção redobrada dos motoristas que passam pelo trecho.
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Por conta da ocorrência, o trânsito segue lento, com pontos de retenção. Equipes atuam no local para organizar o fluxo e realizar a remoção das chapas, a fim de garantir a liberação total da via o mais rápido possível.
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