Caminhão com granito tomba e complica trânsito em Cachoeiro

Um caminhão carregado com chapas de granito tombou na manhã desta terça-feira (7) na BR-482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Apesar do acidente, não houve registro de feridos. No entanto, a carga de granito se espalhou pela pista, o que comprometeu o tráfego e exige atenção redobrada dos motoristas que passam pelo trecho.

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Por conta da ocorrência, o trânsito segue lento, com pontos de retenção. Equipes atuam no local para organizar o fluxo e realizar a remoção das chapas, a fim de garantir a liberação total da via o mais rápido possível.