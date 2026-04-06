Segurança

Jiboia de 2 metros é resgatada em lanchonete em Marechal Floriano

Animal foi encontrado no forro do estabelecimento e devolvido à natureza sem ferimentos.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros resgatou uma jiboia de aproximadamente dois metros neste sábado (4), no Centro de Marechal Floriano. O animal estava no forro de uma lanchonete, o que chamou a atenção de funcionários e clientes.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a corporação, a equipe atuou rapidamente após ser acionada. Inicialmente, os bombeiros retiraram parte do forro do estabelecimento. Em seguida, capturaram a serpente com segurança, sem causar ferimentos ao animal.

Leia também: Casa usada para armazenar drogas e armas é alvo de ação da PM em Cachoeiro

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Além disso, a operação ocorreu de forma controlada, evitando riscos tanto para as pessoas quanto para a jiboia.

Após o resgate, os bombeiros transportaram o animal e realizaram a soltura em uma área de mata nativa da região. Dessa forma, a equipe garantiu o retorno da espécie ao seu habitat natural, preservando o equilíbrio ambiental.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Corpo de BombeirosMarechal Floriano

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por