Jiboia de 2 metros é resgatada em lanchonete em Marechal Floriano

O Corpo de Bombeiros resgatou uma jiboia de aproximadamente dois metros neste sábado (4), no Centro de Marechal Floriano. O animal estava no forro de uma lanchonete, o que chamou a atenção de funcionários e clientes.

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De acordo com a corporação, a equipe atuou rapidamente após ser acionada. Inicialmente, os bombeiros retiraram parte do forro do estabelecimento. Em seguida, capturaram a serpente com segurança, sem causar ferimentos ao animal.

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Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Além disso, a operação ocorreu de forma controlada, evitando riscos tanto para as pessoas quanto para a jiboia.

Após o resgate, os bombeiros transportaram o animal e realizaram a soltura em uma área de mata nativa da região. Dessa forma, a equipe garantiu o retorno da espécie ao seu habitat natural, preservando o equilíbrio ambiental.