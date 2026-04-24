Canto do Agro valoriza economia local e produtores
A organização do projeto Canto do Agro promove, na região de São Vicente, uma iniciativa que impulsiona o empreendedorismo ligado ao setor agro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O evento reúne produtores, empreendedores e moradores em um ambiente que valoriza a economia local. Além disso, a proposta integra cultura, gastronomia e troca de conhecimento, fortalecendo conexões e incentivando novas oportunidades de negócio.
O projeto cria um espaço denominado “Quintal Sertanejo”, onde o público encontra produtos regionais, participa de rodas de conversa e amplia sua visão sobre o desenvolvimento no campo.
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Ao mesmo tempo, os encontros acontecem em formato de podcast com plateia, o que amplia o alcance das discussões. Dessa forma, participantes compartilham experiências, ideias e boas práticas, contribuindo diretamente para o crescimento do agro e estimulando a inovação e a cooperação regional.
A iniciativa conta com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo (ADERES), do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio do deputado Allan Ferreira, além da Prefeitura de Cachoeiro e da Torabras. Com esse suporte, o projeto fortalece sua proposta de fomentar o desenvolvimento econômico e social na região.
A programação
A programação começa às 19h, com feira gastronômica, apresentações culturais e moda de viola com Jessé Pimenta. Além disso, o evento destaca a identidade do agro e promove momentos de integração entre os participantes. A entrada é gratuita, porém o público pode consumir nos estandes, o que incentiva diretamente os empreendedores locais e movimenta a economia.
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