Parceria Legal de Vila Velha une cultura, serviços e gastronomia

A comunidade de Vila Garrido, em Vila Velha, recebe neste fim de semana, de sexta (24) a domingo (26) o evento Parceria Legal. A programação acontece no Campo do Camelo e reúne serviços gratuitos, atrações musicais e opções gastronômicas. Além disso, a iniciativa valoriza artistas locais e fortalece a identidade cultural da região.

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Programação cultural

Logo na sexta-feira (24), o cantor Paulo Borges abre o evento com um show de pop acústico. Em seguida, o grupo Forró Raiz encerra a noite ao levar ao público o tradicional pé de serra. Dessa forma, a programação começa ao combinar leveza e tradição em um mesmo palco.

No sábado (25), o DJ Nenezão inicia as apresentações com sucessos das décadas de 80 e 90. Logo depois, o Grupo PagoLife assume o comando da festa com um repertório animado. Assim, o evento mantém o clima festivo e oferece variedade musical ao público presente.

Já no domingo (26), o cantor Atila Rocha dá início à programação. Na sequência, a cantora Priscila Ribeiro leva o sertanejo ao palco. Por fim, o Grupo Pele Morena celebra 20 anos de trajetória com um show especial. Com isso, o encerramento reúne diferentes estilos e gerações.

Além dos shows, o Parceria Legal disponibiliza uma área gastronômica durante todos os dias. Dessa maneira, o público encontra opções de alimentação no próprio local, o que amplia a experiência do evento.

Serviços sociais e públicos no sábado (24)

Por outro lado, a feira também se destaca pelos serviços oferecidos à população. Durante os três dias, os moradores têm acesso a atendimentos gratuitos, como orientações do Procon, emissão de RG pela Polícia Científica e suporte da Defensoria Pública. Além disso, instituições como EDP e Cesan participam da ação, enquanto a Aderes oferece apoio ao empreendedorismo local.

Feira Parceria Legal

Nesse sentido, o objetivo da iniciativa é aproximar a população de serviços essenciais de forma prática. Ao concentrar diversos atendimentos em um único espaço, o evento facilita o acesso e reduz a necessidade de deslocamentos. Assim, moradores conseguem resolver demandas do dia a dia com mais agilidade.

Além disso, a programação inclui atividades voltadas ao lazer. Portanto, a feira combina cidadania e entretenimento em um ambiente acessível para toda a família. Outro ponto relevante é que o evento ocorre durante o feriado da Colonização do Solo do Espírito Santo, o que deve aumentar a circulação de visitantes na região.

A organização reforça que a estrutura segue um modelo já conhecido pelo público. Dessa forma, o Parceria Legal chega a Vila Garrido com a proposta de oferecer serviços, incentivar o empreendedorismo e promover momentos de convivência entre moradores e visitantes.