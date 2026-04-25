Cantor Leonardo sofre acidente enquanto pescava; veja detalhes do seu estado de saúde
O vídeo foi publicado por sua esposa, Poliana Rocha
Cantor Leonardo sofreu acidente enquanto pescava e assustou fãs ao aparecer com o rosto machucado nas redes sociais.
O vídeo foi publicado por sua esposa, Poliana Rocha, e rapidamente chamou atenção pelo estado do cantor, que surgiu com os olhos roxos e inchados.
Apesar do susto, Leonardo manteve o bom humor e explicou que o acidente aconteceu durante uma pescaria no Pantanal. Segundo ele, escorregou na canoa enquanto pescava à noite e acabou batendo o olho.
“Não está muito bonito, não”, brincou o sertanejo.
Poliana contou que ele passaria por exames para descartar complicações. Mesmo assim, o cantor afirmou que pretende seguir com a agenda de shows no Paraná.
“A garganta está boa. Não canto com os olhos”, disse Leonardo, garantindo que deve se apresentar usando óculos escuros. Até o momento, não há indicação de lesões graves. Ele passa bem.
