Cão fica em estado grave após ser brutalmente ferido em Castelo; ONG busca ajuda

Um cão foi brutalmente ferido no bairro Niterói, em Castelo, no último sábado (11). Moradores encontraram o animal, chamado Luck, com sinais graves de traumatismo, que podem ter sido causados por agressão humana ou ataque de outro animal.

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Diante da situação, os moradores acionaram o socorro rapidamente. Em seguida, a ONG Patas Carentes realizou o resgate e encaminhou o animal para a clínica veterinária Cemev. Dessa forma, a equipe iniciou os atendimentos necessários para avaliação do quadro.

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Os exames de raio-x confirmaram a gravidade das lesões. Luck apresentou fraturas no crânio e no arco zigomático. Ao mesmo tempo, o estado clínico exigiu cuidados intensivos e acompanhamento contínuo.

A ONG assumiu integralmente a responsabilidade pelo tratamento. Enquanto isso, a equipe localizou a família do animal, porém ela não possui condições financeiras para arcar com os custos dos procedimentos, exames e possível cirurgia.

Além disso, o quadro segue delicado. Luck permanece sob controle rigoroso da dor, utiliza sonda uretral e apresenta edemas na face. Mesmo assim, o animal já aceitou alimentação espontânea, o que indica resposta ao tratamento.

Alerta de golpes

Ao mesmo tempo, o caso gerou alerta sobre golpes. Pessoas passaram a utilizar a imagem do animal para solicitar dinheiro de forma indevida. Dessa maneira, a orientação é que qualquer ajuda seja realizada exclusivamente por meio do canal oficial da ONG responsável.

Os custos hospitalares continuam elevados, e a instituição também mantém despesas com outros resgates. Assim, a continuidade dos atendimentos depende do apoio direcionado à ONG.

Como ajudar

Quem desejar contribuir com os custos do tratamento de Luck pode realizar a doação diretamente à ONG, por meio do Pix: [email protected]. Favorecido: ONG Patas Carentes.