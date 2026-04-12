Carretão do Pet Vida atende pets de graça em Marataízes

O Carretão do Programa Pet Vida chega a Marataízes com atendimentos gratuitos voltados à saúde animal. A ação oferece castração com microchipagem, além de vacinação de cães e gatos. Dessa forma, a iniciativa busca ampliar o cuidado com os animais e, ao mesmo tempo, fortalecer a saúde pública no município.

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Para participar, o tutor precisa realizar cadastro prévio. O atendimento para cadastro ocorreu na Secretaria Municipal de Meio Ambiente entre os dias 9 e 10 de abril. Portanto, apenas os animais previamente cadastrados poderão passar pelo procedimento de castração.

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Os atendimentos acontecem entre os dias 13 e 15 de abril. A estrutura foi montada em frente à Escola José Marcelino, localizada na Barra do Itapemirim. Durante esse período, a equipe realiza os procedimentos sempre no horário de 9h às 16h, garantindo organização e fluxo contínuo de atendimento.

Além disso, a vacinação dos animais ocorre no dia 15 de abril. Nesse caso, o serviço funciona por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. Assim, os tutores podem levar seus cães e gatos diretamente ao local dentro do horário estabelecido.

A ação tem como principal objetivo promover o controle populacional de animais. Ao mesmo tempo, a iniciativa contribui para a prevenção de doenças e para o bem-estar dos pets. Consequentemente, a medida também impacta positivamente a saúde coletiva.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (28) 3520-6779. Dessa maneira, a organização orienta a população e esclarece dúvidas sobre os atendimentos disponíveis.