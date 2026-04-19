Capixabas faturam mais de R$ 55 mil na Mega-Sena; veja de onde são os sortudos

Dois capixabas acordaram neste domingo (19) com a conta bancária reforçada. Moradores da Serra e de Marilândia acertaram cinco dezenas na Mega-Sena e garantiram R$ 55.256,40 cada um.

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As dezenas sorteadas foram 15, 18, 28, 31, 52 e 58.

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De acordo com a Caixa Econômica Federal, outras 48 apostas também acertaram cinco números e receberam o mesmo valor. Além disso, nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.

O próximo sorteio acontece na quinta-feira (23) e pode pagar R$ 70 milhões ao vencedor.