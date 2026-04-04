Capixabas podem consultar imóveis pelo CPF para declarar Imposto de Renda

Contribuintes do Espírito Santo agora podem consultar imóveis pelo CPF para Imposto de Renda utilizando uma plataforma nacional que reúne dados de milhões de registros imobiliários em todo o Brasil. A ferramenta facilita o acesso às informações necessárias para preencher corretamente a declaração e evitar inconsistências com a Receita Federal.

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A consulta pode ser feita por meio do portal RI Digital, sistema que integra as bases de dados dos cartórios de registro de imóveis do país. A plataforma reúne informações de mais de 84 milhões de registros e conecta os 3.621 cartórios brasileiros em um único ambiente digital.

A ferramenta é administrada pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR) e funciona como um balcão virtual dos cartórios. Por meio dela, é possível acessar dados importantes para a declaração do imposto, como número da matrícula, data de aquisição do imóvel, área da propriedade e histórico de registros e averbações.

Essas informações são exigidas pela Receita Federal do Brasil na ficha de “Bens e Direitos” da declaração do Imposto de Renda.

Uma das funções mais utilizadas da plataforma é a chamada Pesquisa Qualificada, que permite consultar imóveis pelo CPF para Imposto de Renda ou pelo CNPJ do titular. O recurso ajuda contribuintes que não possuem a matrícula do imóvel ou que perderam documentos físicos da propriedade.

Segundo o presidente do ONR, Juan Pablo Gossweiller, a digitalização dos serviços trouxe mais praticidade e segurança para o cidadão. “Hoje o cidadão pode acessar o registro de imóveis de forma digital, com a mesma segurança do atendimento presencial. O RI Digital reúne, em um único ambiente, os serviços dos cartórios de todo o país, facilitando o acesso às informações necessárias para diversas finalidades, inclusive a declaração do Imposto de Renda”, afirmou.

Além da consulta, o portal também permite solicitar certidões digitais com validade jurídica, documentos frequentemente exigidos em financiamentos imobiliários, processos judiciais e operações de compra e venda.

Outro dado importante disponível na matrícula do imóvel são as averbações de reformas ou ampliações. Esses registros podem ser utilizados pelo contribuinte para atualizar o valor declarado do bem, o que pode reduzir a incidência de imposto sobre ganho de capital em uma eventual venda.

Por se tratar do canal oficial dos cartórios, o sistema opera com valores de serviços definidos por lei estadual, sem cobrança adicional pela intermediação digital.

Prazo para declaração do Imposto de Renda

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda em 2026 começou em 23 de março e segue até 29 de maio. Contribuintes que perderem o prazo ficam sujeitos a multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido.