Capotamento deixa uma pessoa morta e três feridos no ES
Vítima morreu presa às ferragens; três pessoas ficaram feridas
Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas após um carro capotar na ES-164, na zona rural de Baixo Guandu, na noite de sábado (18).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada presa às ferragens. O Samu foi acionado, mas ela não resistiu aos ferimentos.
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Os três feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.
A Polícia Civil investiga o caso, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) para necropsia.
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