Idoso morre em grave acidente na ES-315 e outro fica ferido

Um homem de 60 anos morreu após o carro que conduzia capotar na ES-315, em São Mateus, na noite do último sábado (18).

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De acordo com a Polícia Militar, as equipes encontraram o motorista preso às ferragens e já sem sinais vitais ao chegarem ao local. Além disso, outro ocupante do veículo ficou ferido. A dinâmica do acidente não foi informada até o momento.

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O Samu prestou ps primeiros atendimentos ao segundo ocupante do veículo e em seguida encaminhou a vítima ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus.

O corpo do idoso foi encaminhado a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde será realizada a necropsia.