Carreta tomba e deixa três feridos em Cachoeiro

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (17) deixou três pessoas feridas em Cachoeiro de Itapemirim. O caso ocorreu na Rodovia do Gavião, no bairro Aeroporto, após o tombamento de uma carreta.

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De acordo com as informações iniciais, o motorista do veículo e duas crianças que estavam na cabine se feriram. Apesar do impacto, todos sofreram apenas ferimentos leves.

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As circunstâncias do acidente não foram informadas até o momento. As autoridades devem apurar o caso.