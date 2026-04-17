Carreta tomba e deixa três feridos em Cachoeiro
Carreta tomba na Rodovia do Gavião, em Cachoeiro, e deixa três feridos leves, incluindo duas crianças. Caso será investigado.
Um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (17) deixou três pessoas feridas em Cachoeiro de Itapemirim. O caso ocorreu na Rodovia do Gavião, no bairro Aeroporto, após o tombamento de uma carreta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com as informações iniciais, o motorista do veículo e duas crianças que estavam na cabine se feriram. Apesar do impacto, todos sofreram apenas ferimentos leves.
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As circunstâncias do acidente não foram informadas até o momento. As autoridades devem apurar o caso.
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