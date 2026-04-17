Segurança

Carreta tomba e deixa três feridos em Cachoeiro

Carreta tomba na Rodovia do Gavião, em Cachoeiro, e deixa três feridos leves, incluindo duas crianças. Caso será investigado.

Foto: Divulgação

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (17) deixou três pessoas feridas em Cachoeiro de Itapemirim. O caso ocorreu na Rodovia do Gavião, no bairro Aeroporto, após o tombamento de uma carreta.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com as informações iniciais, o motorista do veículo e duas crianças que estavam na cabine se feriram. Apesar do impacto, todos sofreram apenas ferimentos leves.

Leia também: Moto e carro colidem em cruzamento de Cachoeiro e três ficam feridos

As circunstâncias do acidente não foram informadas até o momento. As autoridades devem apurar o caso.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

AcidentesCachoeiro de Itapemirim

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por