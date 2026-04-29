Carro bate em árvore e deixa dois feridos em Cachoeiro

Um acidente deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira (29), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um carro perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore, atingindo um ponto de ônibus na rua Vinte e Cinco de Março.

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O veículo era ocupado por um homem e a irmã dele, que sofreram ferimentos. A colisão ocorreu ao lado da agência do INSS. No momento do acidente, não havia pessoas no ponto de ônibus.

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A mulher teve lesões mais graves e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, a equipe a encaminhou para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O homem também ficou ferido.

As causas do acidente não foram informadas pela Guarda de Trânsito até a última atualização desta ocorrência.