Operação Cavalo Maromba mira comércio de anabolizantes no ES

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (28), a Operação Cavalo Maromba no Espírito Santo, com foco no combate ao comércio ilegal de anabolizantes e medicamentos sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A ação ocorreu no município da Serra, na Grande Vitória.

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A investigação teve início após a Receita Federal apreender uma encomenda internacional contendo substâncias de uso controlado enviadas ao exterior sem autorização sanitária. A partir disso, a Polícia Federal identificou indícios de atuação de um suspeito na distribuição desses produtos, inclusive por meio de redes sociais e com possível comercialização em academias da região.

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Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes localizaram diversos tipos de anabolizantes, incluindo compostos à base de testosterona, além de outros medicamentos de uso controlado, como tirzepatida. Um homem foi preso em flagrante por manter em depósito e comercializar produtos sem registro nos órgãos competentes.

Todo o material apreendido será submetido à perícia. De acordo com a legislação, as condutas investigadas podem configurar crime previsto no artigo 273 do Código Penal, com pena de reclusão de 10 a 15 anos, além de multa.