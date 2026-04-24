Marataízes recebe evento sobre mentalidade empreendedora

Marataízes receberá, no dia 29 de abril, às 18h, o evento “Batom com Prosa”, que será realizado no auditório da CDL Marataízes. A iniciativa apresenta como proposta discutir a mentalidade empreendedora, com foco em como pensar como dona do próprio negócio. Além disso, o encontro reúne conteúdos voltados ao desenvolvimento pessoal e à gestão estratégica.

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Durante a programação, o evento abordará temas relacionados à construção de uma mentalidade empreendedora forte, alinhada a resultados reais. Ao mesmo tempo, a iniciativa destaca a importância do planejamento e da visão estratégica no dia a dia dos negócios. Dessa forma, o conteúdo busca contribuir para a aplicação prática de conceitos no cotidiano profissional.

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Além disso, o encontro incluirá insights práticos voltados à rotina dos participantes. Por isso, a proposta também envolve reflexões sobre decisões e caminhos para o crescimento nos negócios. Assim, o evento se organiza como um espaço de aprendizado voltado ao desenvolvimento de habilidades empreendedoras.

As inscrições são limitadas e seguem a ordem de chegada. Portanto, os interessados devem garantir participação por meio do contato disponibilizado pela organização. Dessa maneira, o evento reforça a importância do acesso antecipado, considerando a limitação de vagas.