Casagrande lamenta morte de Oscar Schmidt e destaca legado no esporte brasileiro

O ex-governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) manifestou pesar nesta sexta-feira (17) pela morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, aos 68 anos. Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo destacou a relevância do atleta para o esporte nacional e ressaltou o legado construído ao longo de décadas.

Conhecido como “Mão Santa”, Oscar Schmidt foi lembrado por sua dedicação, talento e influência que ultrapassou gerações, consolidando-se como uma das maiores referências do basquete brasileiro.

Casagrande também prestou solidariedade à família, amigos e admiradores do ex-atleta, reconhecendo o impacto de sua trajetória dentro e fora das quadras.