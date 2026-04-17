Casagrande lamenta morte de Oscar Schmidt e destaca legado no esporte brasileiro
Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo destacou a relevância do atleta para o esporte nacional
O ex-governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) manifestou pesar nesta sexta-feira (17) pela morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, aos 68 anos. Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo destacou a relevância do atleta para o esporte nacional e ressaltou o legado construído ao longo de décadas.
Conhecido como “Mão Santa”, Oscar Schmidt foi lembrado por sua dedicação, talento e influência que ultrapassou gerações, consolidando-se como uma das maiores referências do basquete brasileiro.
Casagrande também prestou solidariedade à família, amigos e admiradores do ex-atleta, reconhecendo o impacto de sua trajetória dentro e fora das quadras.
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