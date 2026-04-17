Política Regional

Casagrande lamenta morte de Oscar Schmidt e destaca legado no esporte brasileiro

Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo destacou a relevância do atleta para o esporte nacional

Foto: Reprodução | Governo do ES

O ex-governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) manifestou pesar nesta sexta-feira (17) pela morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, aos 68 anos. Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo destacou a relevância do atleta para o esporte nacional e ressaltou o legado construído ao longo de décadas.

Conhecido como “Mão Santa”, Oscar Schmidt foi lembrado por sua dedicação, talento e influência que ultrapassou gerações, consolidando-se como uma das maiores referências do basquete brasileiro.

Casagrande também prestou solidariedade à família, amigos e admiradores do ex-atleta, reconhecendo o impacto de sua trajetória dentro e fora das quadras.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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