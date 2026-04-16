Política Regional

Castelo: servidores recebem reajuste salarial de 4,26%

O reajuste utiliza como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e contempla as seguintes categorias: servidores efetivos, comissionados e contratados, aposentados e pensionistas e conselheiros tutelares.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Castelo

A Prefeitura de Castelo concedeu o reajuste salarial de 4,26% para o funcionalismo público municipal. A medida,  aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores, foi aplicada a partir do mês de março, com efeito retroativo a janeiro de 2026.

O reajuste utiliza como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e contempla as seguintes categorias: servidores efetivos, comissionados e contratados, aposentados e pensionistas e conselheiros tutelares.

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“Servidor valorizado, cidade fortalecida! Com este novo reajuste, a prefeitura reconhece que o funcionalismo é a base de uma gestão eficiente. Garantir esses direitos é investir diretamente na qualidade dos serviços prestados à nossa população”, comentou o prefeito João Paulo Nali.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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