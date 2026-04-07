CBD: os 5 mitos mais comuns e como evitá-los

O consumo do canabidiol, ou CBD, aumentou consideravelmente nos últimos anos. A crescente popularidade dos produtos à base de CBD deve-se, em grande parte, ao aumento da conscientização sobre os seus benefícios e diferentes usos.

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Contudo, existe tanta informação (e desinformação) sobre CBD online que alguns brasileiros ainda não estão totalmente cientes das suas vantagens e desvantagens. Hoje, vamos acabar com todas as suas dúvidas ao analisar os 5 mitos mais comuns do CBD.

O CBD é uma substância que está na planta da canábis, e isso faz com que muitas pessoas acreditem que seu consumo tenha um efeito semelhante ao da maconha.

No entanto, o CBD não é a substância psicoativa da canábis e não produz qualquer alteração ou efeito recreativo em quem consome. A substância responsável por esse efeito é o THC, que também está na planta da canábis, mas que não é uma propriedade relevante de produtos à base de CBD.

As regulamentações do CBD variam de região para região, mas a substância é perfeitamente legal na maioria dos países. Caso os produtos contenham apenas CBD (ou uma porcentagem mínima de THC, definida na lei), eles estão legalmente disponíveis.

No Brasil, você pode comprar produtos de CBD online e em lojas físicas sem qualquer problema. A regra principal? Os níveis de THC do produto devem ser iguais ou inferiores a 0,2%.

Existem várias investigações e estudos médicos que destacam as vantagens do CBD no tratamento de mazelas como a dor crônica ou o autismo infantil. Mas isso não significa que a substância seja usada para curar doenças; geralmente, ela apenas auxilia na diminuição dos sintomas.

Além disso, é importante lembrar que a existência de estudos que comprovam os efeitos benéficos do CBD no tratamento de certas doenças não implica, automaticamente, o seu uso clínico (afinal, os usos médicos do canabidiol na atualidade ainda são bastante raros).

Você não fica “chapado” ao consumir CBD, mas isso não significa que a substância está 100% livre de efeitos negativos. Mesmo sem ser um medicamento, o canabidiol tem efeitos secundários que, apesar de menores, podem ser desagradáveis.

Estes são dois dos efeitos colaterais mais significativos:

Fadiga: pode ocorrer com a administração de doses mais elevadas. O problema pode ser evitado consumindo CBD no período da noite, preferencialmente antes de dormir.

pode ocorrer com a administração de doses mais elevadas. O problema pode ser evitado consumindo CBD no período da noite, preferencialmente antes de dormir. Boca seca: os receptores nas glândulas salivares reagem diretamente ao CBD, diminuindo a produção de saliva e causando a sensação de boca seca, também conhecida como xerostomia.

Um dos principais motivos pelos quais os consumidores gostam de produtos à base de CBD é a sensação de relaxamento induzida. Contudo, estudos mostram que esta sensação pode variar de pessoa para pessoa, nem sempre tendo um efeito pacificador.

Na verdade, é importante testar o modo como o seu corpo reage ao CBD para perceber se este é bom ou não para si. Basta falhar a dose, e é possível que o consumo de CBD tenha um efeito contrário ao relaxamento, causando um certo desconforto.