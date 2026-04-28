CGU faz auditoria em obras do Parque de Exposições em Cachoeiro
O alvo foi a Controladoria Geral do Município. Na autarquia, eles coletaram informações que vão embasar o processo de auditoria.
Auditores da Controladoria-Geral da União (CGU) estiveram em Cachoeiro de Itapemirim nesta segunda-feira (27).
O órgão deu início a análise de documentos das obras do Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, que apontam indícios de irregularidades.
O alvo foi a Controladoria Geral do Município. Na autarquia, eles coletaram informações que vão embasar o processo de auditoria.
A suspeita é de que haja irregularidades na forma como a obra foi comprovada na prestação de contas. Fotografias teriam sido retiradas da internet e não registradas no próprio canteiro de obras. Caso se confirme, a prática pode se caracterizar como fraude documental.
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