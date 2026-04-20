ChatGPT fora do ar? Sistema apresenta instabilidade global nesta segunda-feira

Internautas relataram, nas últimas horas desta segunda-feira (20), instabilidades no funcionamento do ChatGPT.

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De acordo com o Downdetector, portal especializado no monitoramento de serviços digitais, foi registrado um pico de oscilações por volta das 11h20 (horário de Brasília).

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Em um curto intervalo de tempo, a plataforma contabilizou mais de mil notificações de erro. A falha mobilizou usuários de diversos países, que utilizaram as redes sociais para compartilhar queixas e confirmar que o problema afetava o acesso em escala global.

Com inforações da CBN Teconologia