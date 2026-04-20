Nacional

ChatGPT fora do ar? Sistema apresenta instabilidade global nesta segunda-feira

Falha técnica atingiu escala internacional no final da manhã de hoje

Imagem de um celular ilustrando encerramento chatgpt
Foto: Reprodução | Pexels

Internautas relataram, nas últimas horas desta segunda-feira (20), instabilidades no funcionamento do ChatGPT.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o Downdetector, portal especializado no monitoramento de serviços digitais, foi registrado um pico de oscilações por volta das 11h20 (horário de Brasília).

Leia também: Vigilância interdita galpão da WePink, empresa de Virginia Fonseca

Em um curto intervalo de tempo, a plataforma contabilizou mais de mil notificações de erro. A falha mobilizou usuários de diversos países, que utilizaram as redes sociais para compartilhar queixas e confirmar que o problema afetava o acesso em escala global.

Com inforações da CBN Teconologia

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

ChatGPT

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por