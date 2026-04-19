Vigilância interdita galpão da WePink, empresa de Virginia Fonseca

A Prefeitura de Anápolis, em Goiás, interditou um depósito vinculado à empresa de cosméticos WePink na sexta-feira (17). A ação ocorreu após fiscalização identificar irregularidades no funcionamento do local.

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De acordo com informações da Vigilância Sanitária, o galpão operava sem a documentação obrigatória exigida para esse tipo de atividade. Além disso, a equipe encontrou falhas nas condições de armazenamento dos produtos.

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A fiscalização chegou ao endereço após receber denúncias. Em seguida, os agentes se deslocaram até o imóvel, localizado na Avenida Brasil Sul, no bairro São João, onde constataram que o espaço funcionava de forma irregular.

Diante das irregularidades, a prefeitura determinou a interdição imediata do local. Dessa forma, o depósito teve suas atividades suspensas até que a situação seja regularizada conforme as exigências legais.

A operação integra ações de monitoramento e controle sanitário no município. Além disso, o objetivo é garantir que estabelecimentos cumpram as normas vigentes e ofereçam condições adequadas de funcionamento.