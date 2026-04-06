CIEE abre quase 400 vagas para jovens no Espírito Santo

O Centro de Integração Empresa-Escola no Espírito Santo (CIEE/ES) disponibiliza, nesta semana, 271 vagas de estágio e outras 97 oportunidades para jovens aprendizes. As chances contemplam estudantes de diferentes níveis de ensino e estão distribuídas em 18 municípios capixabas, incluindo cidades da Grande Vitória e do interior.

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Entre os municípios com maior número de vagas de estágio, destacam-se Vitória, com 72 oportunidades, seguida por Piúma, com 38. Além disso, Vila Velha soma 23 vagas, Cariacica reúne 22 e Sooretama registra 20. Dessa forma, os candidatos encontram diversas possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

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Os cursos

As áreas com maior demanda incluem Educação, com 67 vagas, e o setor Administrativo, com 49. Ainda assim, há oportunidades em Contabilidade, Comunicação e Marketing e Direito. Por outro lado, cursos como Arquitetura e Urbanismo, Construção Civil, Economia, Psicologia, Farmácia e Produção Mecânica também aparecem entre as opções disponíveis.

No caso do programa de aprendizagem, Serra lidera com 23 vagas. Em seguida, aparecem Vila Velha, com 16, e Cachoeiro de Itapemirim, com 11 oportunidades. Assim, o programa amplia o acesso de jovens ao primeiro emprego formal.

Quem pode participar

Para participar, os estudantes devem realizar cadastro gratuito no portal oficial do CIEE ou pelo aplicativo “Meu CIEE”, disponível para dispositivos Android e iOS. Além disso, a inscrição permite acompanhar novas vagas e processos seletivos em tempo real.

CIEE

Criado há mais de seis décadas, o Centro de Integração Empresa-Escola atua como uma das principais instituições de inclusão social e inserção profissional de jovens no Brasil. Ao longo de sua trajetória, a organização já encaminhou milhões de estudantes ao mercado de trabalho. No Espírito Santo, a instituição mantém presença há 44 anos e atualmente atende cerca de 10 mil jovens.